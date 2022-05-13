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Фанаты Fortnite смогут заработать на создании контента для шутера

Фанаты Fortnite смогут заработать на создании контента для шутера
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Глава Epic Games Тим Суини пообщался с Fast Company и рассказал, что в Fortnite значительно расширят возможности по созданию контента. Для этого в игру добавят редактор Unreal и позволят авторам зарабатывать.

По словам Суини, выход редактора в Fornite даст авторам больше возможностей для создания качественного контента. При этом пользоваться им сможет любой желающий — отдельную сделку с Epic Games заключать не придётся.

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Целью компании станет привлечение потребителей, что можно сравнить с различными магазинами приложений или Roblox. Экономика позволит создателям зарабатывать на работах благодаря просмотру их контента.

Редактор Unreal хотят добавить в Fortnite позже в этом году. Примерную дату Суини пока не назвал. Королевская битва доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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