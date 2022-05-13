Фанаты Fortnite смогут заработать на создании контента для шутера

Глава Epic Games Тим Суини пообщался с Fast Company и рассказал, что в Fortnite значительно расширят возможности по созданию контента. Для этого в игру добавят редактор Unreal и позволят авторам зарабатывать.
По словам Суини, выход редактора в Fornite даст авторам больше возможностей для создания качественного контента. При этом пользоваться им сможет любой желающий — отдельную сделку с Epic Games заключать не придётся.
Целью компании станет привлечение потребителей, что можно сравнить с различными магазинами приложений или Roblox. Экономика позволит создателям зарабатывать на работах благодаря просмотру их контента.
Редактор Unreal хотят добавить в Fortnite позже в этом году. Примерную дату Суини пока не назвал. Королевская битва доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 мая 2022
-
19:03
-
18:37
-
18:17
-
17:40
-
17:39
-
16:58
-
16:54
-
15:54
-
15:53
-
15:21
-
14:58
-
14:40
-
14:32
-
14:08
-
13:45
-
13:38
-
13:06
-
13:05
-
12:26
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
- 12 мая 2022
-
21:17
-
20:55
-
20:46
-
20:25
-
19:40
-
19:32
-
19:13
-
18:40