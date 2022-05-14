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Фанаты Marvel высмеивают Иллюминатов из «Доктора Стрэнджа 2»

Фанаты Marvel высмеивают Иллюминатов из «Доктора Стрэнджа 2»
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Далее следуют спойлеры к фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Иллюминаты для многих фанатов Marvel стали не очень яркими гостями в «Докторе Стрэндже 2», поскольку они быстро пропали с экранов — причём каждый из них сделал это по-своему неуклюже. Мы уже обращали внимание на это в нашем обзоре фильма, однако поклонники киновселенной также остались недовольны.

Сейчас на YouTube набирает популярность ролик, где высмеивают каждого Иллюмината.

  • Капитана Картер называют надменной и грубой, поскольку она зачем-то прерывает слова Стрэнджа броском щита.
  • Профессор Икс рассказывает, что их Стрэндж всегда действовал в одиночку, за что и поплатился. Примерно через пять минут сам Профессор безуспешно пытается победить Ванду в одиночку.
  • Рида Ричардса из Фантастической четвёрки представляют самым умным человеком из живых, однако уже в следующей сцене он подставляет команду и ненароком рассказывает Ванде, как обезвредить своего союзника.
  • Местная Капитан Марвел была самоуверенна и считала, что сможет без проблем победить Алую ведьму. В итоге Ванда убивает её.
  • Когда Иллюминаты рассказывают, что Стрэндж представляет большую угрозу, чем Алая ведьма, злодейка появляется и вскоре убивает практически всех.

При этом многие отмечают, что глобально Мистера Фантастика и лидера Людей Икс показали хорошо, несмотря на совсем странные смерти героев. Пока Капитан Картер и Капитан Марвел надменно вели себя со Стрэнджем, другие отлично перенесли характеры своих персонажей. Профессор Икс в конце даже дал классическую для него речь про второй шанс.

Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования
Все спойлеры и описание сюжета «Доктора Стрэнджа 2» Все спойлеры и описание сюжета «Доктора Стрэнджа 2»
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