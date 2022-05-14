Фанаты Marvel высмеивают Иллюминатов из «Доктора Стрэнджа 2»

Далее следуют спойлеры к фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Иллюминаты для многих фанатов Marvel стали не очень яркими гостями в «Докторе Стрэндже 2», поскольку они быстро пропали с экранов — причём каждый из них сделал это по-своему неуклюже. Мы уже обращали внимание на это в нашем обзоре фильма, однако поклонники киновселенной также остались недовольны.

Сейчас на YouTube набирает популярность ролик, где высмеивают каждого Иллюмината.

Капитана Картер называют надменной и грубой, поскольку она зачем-то прерывает слова Стрэнджа броском щита.

называют надменной и грубой, поскольку она зачем-то прерывает слова Стрэнджа броском щита. Профессор Икс рассказывает, что их Стрэндж всегда действовал в одиночку, за что и поплатился. Примерно через пять минут сам Профессор безуспешно пытается победить Ванду в одиночку.

рассказывает, что их Стрэндж всегда действовал в одиночку, за что и поплатился. Примерно через пять минут сам Профессор безуспешно пытается победить Ванду в одиночку. Рида Ричардса из Фантастической четвёрки представляют самым умным человеком из живых, однако уже в следующей сцене он подставляет команду и ненароком рассказывает Ванде, как обезвредить своего союзника.

из Фантастической четвёрки представляют самым умным человеком из живых, однако уже в следующей сцене он подставляет команду и ненароком рассказывает Ванде, как обезвредить своего союзника. Местная Капитан Марвел была самоуверенна и считала, что сможет без проблем победить Алую ведьму. В итоге Ванда убивает её.

была самоуверенна и считала, что сможет без проблем победить Алую ведьму. В итоге Ванда убивает её. Когда Иллюминаты рассказывают, что Стрэндж представляет большую угрозу, чем Алая ведьма, злодейка появляется и вскоре убивает практически всех.

При этом многие отмечают, что глобально Мистера Фантастика и лидера Людей Икс показали хорошо, несмотря на совсем странные смерти героев. Пока Капитан Картер и Капитан Марвел надменно вели себя со Стрэнджем, другие отлично перенесли характеры своих персонажей. Профессор Икс в конце даже дал классическую для него речь про второй шанс.