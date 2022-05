Steam Deck больше месяца лидирует в чартах Steam. Наследница «Героев» — на шестом месте

В SteamDB появились данные по продажам игр и устройств в сервисе Steam за прошедшую неделю. В чарт попали три новинки, а на первом месте больше месяца находится Steam Deck.

На второе место ворвалось расширение Overlord к космической стратегии Stellaris. Пятую и шестую строчки в чарте Steam заняли соответственно кооперативный квест We Were Here Forever и пошаговая стратегия Songs of Conquest.

Новость по теме Истинная наследница «Героев»: игроки в восторге от Songs of Conquest

Благодаря большим скидкам в свежий чарт попало выживание The Forest, а две последние строчки заняла Red Dead Redemption 2.

Чарт Steam с 9 по 15 мая

Steam Deck Stellaris: Overlord Elden Ring The Forest We Were Here Forever Songs of Conquest Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2

