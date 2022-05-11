Истинная наследница «Героев»: игроки в восторге от Songs of Conquest

10 мая в раннем доступе вышла пошаговая стратегия Songs of Conquest — это наследница культовой Heroes of Might & Magic от небольшой студии Lavapotion. В игре уже доступны 2 кампании с 4-я играбельными расами, есть редактор уровней, а также сетевой и локальный мультиплеер. Игра доступна и в российском Steam.
Игроки в целом положительно приняли Songs of Conquest. В Steam у игры уже 349 отзывов — 91% из них положительные. Пользователи хвалят оптимизацию, олдскульный геймплей и уникальные механики.
Например, геймер под ником arhimpeless отмечает приятную графику, оптимизацию и необычный бестиарий. В минусы он приводит разве что недостаточную глубину боёв.
Отличная стратегия с атмосферой, приятной графикой и уникальными механиками. Особенно понравились необычный бестиарий (разработчики пошли сложным путём и придумали собственные расы) и необычное строительство (и захват) замков. Игра нетребовательна, пойдёт и на слабых машинах.
Из минусов могу отметить недостаточную глубину боёв. Порой невозможно провести сражение, даже с немногочисленным противником, чтобы не потерять нескольких воинов.
А пользователь под ником Kabian остался разочарован реализацией мультиплеера. По его словам, карты в игре слишком маленькие, а сам игрок не может ходить параллельно с оппонентом — только пошагово.
Мультиплеер оставляет желать лучшего даже по сравнению с «Героями 3». Нет параллельных ходов, слишком маленькие карты… У игры хорошая база, к сожалению, прямо сейчас она работает впустую.
В своём обращении студия Lavapotion заявила, что будет в первую очередь опираться на отзывы от игроков. Так что различные технические улучшения явно не заставят себя ждать.
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