Инсайдер: Konami работает сразу над тремя новыми Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem поделился новыми сведениями о планах Konami. По его словам, японский издатель прямо сейчас разрабатывает четыре игры в серии Silent Hill, уточнив, что их на самом деле три. Неясно, что именно подразумевает автор.

Изначально Konami планировала выпустить сразу две Silent Hill ещё в 2018 году, однако пересмотрела свои планы. Именно эти две игры и переросли в те самые «четыре, которых на самом деле три». Dusk Golem заявил, что уверен в своих источниках на 100%, но не спешит делиться с геймерами всеми доступными ему сведениями, чтобы не испортить сюрприз.

13 мая инсайдер показал первые скриншоты новой Silent Hill, после чего изображения были удалены из «Твиттера» по требованию правообладателя. Dusk Golem отметил, что этот проект должен был выйти ещё осенью 2021 года, но его решили отложить.

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