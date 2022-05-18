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Суд отказался рассматривать иск против Netflix. Россияне требовали 60 млн за уход из РФ

Суд отказался рассматривать иск против Netflix. Россияне требовали 60 млн за уход из РФ
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13 апреля российские пользователи Netflix подали групповой иск против онлайн-кинотеатра в Хамовнический суд Москвы. Основанием стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России». Истцы требовали возвращения онлайн-кинотеатра в РФ и выплаты компенсации в размере 60 млн рублей.

Как сообщают «РИА Новости», Хамовнический суд Москвы оставил коллективный иск россиян без рассмотрения. В суде не уточнили причины данного решения.

Ранее на Netflix подали и второй иск. Пользователи требуют восстановить доступ к подписке и контенту сервиса. Неясно, станет ли суд рассматривать дело или повторится ситуация с первым иском.

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