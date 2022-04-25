В России вновь подали в суд на Netflix. В этот раз требуют восстановить подписку

13 апреля российские пользователи Netflix подали групповой иск против онлайн-кинотеатра в Хамовнический суд Москвы. Они потребовали выплатить компенсацию в 60 млн рублей и восстановить работу сервиса.
На днях коллективный иск к Netfliх подали в Хамовнический суд Москвы. Пользователи требуют восстановить доступ к подписке и контенту сервиса. Ответчиком указан оператор Netfliх в России — ООО «Развлекательный онлайн-сервис». 20 пользователей хотят получить в том числе компенсацию морального вреда, её размер пока уточняется.
По словам партнёра юридической компании ЭБР Александра Журавлева, если у партнёра не было лицензии на фильмы и сериалы, то он не сможет вернуть доступ к сервису даже по решению суда. Руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник отмечает, что в публичной оферте право на односторонний отказ от услуг есть только у пользователя Netflix, а не у сервиса. Об изменениях соглашения сервис должен был предупредить минимум за 30 дней, но не сделал этого.
Партнёр Netflix в России «Национальная медиа группа» отказалась комментировать дело и условия сотрудничества с сервисом.
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