Видео: как ремейк GTA: San Andreas выглядел бы в 2022 году

Недавние ремастеры трилогии GTA оказались не очень впечатляющими. Фанаты явно ждали от Rockstar Games большего, а умельцы с канала TeaserPlay показали, как бы выглядела GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5.

В ролике можно увидеть знаменитую улицу Гроув-стрит. Стоит отметить проработанное освещение, детализированные отражения и модели предметов. В конце показали самого Си-Джея, а ещё на протяжении ролика авторы с канала TeaserPlay использовали модель героя, которую сделал художник Хоссейн Диба.

В целом работа выглядит достойно. В комментариях под роликом пользователи хвалят создателей проекта и отмечают, что хотели бы поиграть в этот ремейк. Правда, вряд ли он когда-нибудь выйдет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!