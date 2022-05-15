Unreal Engine 5 стала стандартом. Какие игры уже делают на самом популярном движке

Unreal Engine 5 — самая свежая версия популярнейшего программного обеспечения для разработки игр от Epic Games. Если говорить простыми словами — игровой движок. Он стал доступен для разработчиков ещё в начале 2021 года, но до геймеров пока не добрался: крупных ААА-тайтлов, использующих всю его мощь, мы пока не видели, но они появятся уже скоро.

В этой статье как раз расскажем о тех играх, которые разрабатываются на этом движке и появятся в обозримом будущем. А чтобы понять, чем же всё-таки так крут Unreal Engine 5, советуем прочитать наш предыдущий материал.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Жанр: шутер от первого лица с открытым миром

Разработчик: GSC Game World

Дата релиза: 8 декабря 2022 года

Если GSC Game World сумеет управиться до конца года, то уже через полгода мы наконец-то окунёмся в… А, впрочем, не суть, пусть не в декабре, но ведь когда-то игра всё равно доберётся до прилавков. Я бы хотел вернуться в прошлое, на Е3 2021, когда был показан тот небольшой геймплейный ролик. Думаю, что тогда многие фанаты серии пересмотрели его с десяток раз. Уж больно сильное впечатление он оставил после себя.

Не столько от душевных разговоров сталкеров у костра, сколько от визуальных эффектов и красоты локаций. Вроде перед тобой то самое болото, кишащее аномалиями и мутантами, но на Unreal Engine 5 оно стало ещё более мрачным и жутким за счёт великолепной детализации растительности и крутого освещения.

Да, мы знаем на примере той же CD Projekt RED, как разработчики умеют приукрашивать. Но я надеюсь, что украинская команда этим баловаться не будет и игроки получат красивый и, что самое главное, не забагованный виртуальный мир. А если надо, то мы готовы ждать столько, сколько потребуется.

ARK 2

Жанр: многопользовательский симулятор выживания

Разработчик: Studio Wildcard

Дата выхода: 2022 год

Тех, кто предпочитает после работы сыграть несколько каточек в Counter-Strike либо просто расслабиться в условной Horizon на «плойке», ARK 2 вряд ли привлечёт концепцией. Хотя как раз с Horizon её связывает одна небольшая деталь — динозавры. Есть только вы, они и большой остров. Вот и выживайте как хотите: собирайте ресурсы, стройте дома и учитесь взаимодействовать с этими животными. И не забывайте, что в этом мире юрской эпохи, помимо вас, есть и другие реальные игроки.

Не думаю, что геймплей как-то значительно поменяется ко второй части. Но за счёт Unreal Engine 5 он может стать более реалистичным и живым. Жаль, что с анонса ARK 2 прошло почти два года, а кроме того факта, что в разработке игры участвует сам Вин Дизель, мы ничего не знаем. С тех пор не вышло ни одного геймплейного ролика. Только дебютный трейлер, который мало что может сказать о проекте. Разработчики планировали выпустить ARK 2 до конца 2022 года, но с такими темпами мы вряд ли дождёмся.

Надеемся, что на этот раз техническая часть не будет такой кошмарной, как было у оригинала — наверное, ради этого студия и перешла одной из первых на Unreal Engine 5.

ILL

Жанр: survival-хоррор от первого лица

Разработчик: Team Clout

Дата выхода: 2022-2023 годы

Разработкой этого приключенческого хоррора от первого лица занимается небольшая российская студия. И когда смотришь на ILL, то думаешь: какая же прелесть, что все возможности Unreal Engine 5 доступны и большим корпорациям, и вот таким самобытным, как Team Clout. Ведь в итоге мы можем получить чуть ли не самый успешный российский хоррор за всю историю существования индустрии. С крутой расчленёнкой и стильной графикой.

Впрочем, российского геймера вряд ли можно удивить пререндеренным геймплейным роликом. А что, помимо приятного визуала, сможет предложить игра, чего не смогла предложить серия Resident Evil? Пока, как говорится, сам не поиграешь, не узнаешь.

Да и нестандартная камера в ILL вызывает много вопросов. Понятно, что разработчики пытаются сделать закос под кинематографичность, реализм и плавный геймплей на геймпадах, но не вызовет ли камера приступ тошноты у людей со слабым вестибулярным аппаратом?

Quantum Error

Жанр: хоррор-шутер от первого лица

Разработчик: TeamKill Media LLC

Дата выхода: неизвестно

Ещё одна хоррор-игра в этом списке, разрабатываемая на Unreal Engine 5. Игрокам предстоит вжиться в роль некого капитана Джейкоба Томаса, которого отправили на спасательную миссию после того, как исследовательский центр, находящийся в 30 милях от побережья Калифорнии, подвергся нападению неизвестной инопланетной расы. Действия игры разворачиваются спустя 87 лет от нашего времени. Судя по трейлерам, наша планета пережила какой-то глобальный катаклизм, превратившись в подобие Марса.

Когда Quantum Error доберётся до прилавков, не сообщается. Но прямо сейчас игра выглядит немного грубоватой и неуклюжей. Как в плане стрельбы, так и в плане анимаций врагов. Зато порадовала возможность переключаться с первого лица на третье лицо в любое время. И возможность пройти через запертые двери, просто распилив их специальным инструментом. Если разработчикам удастся собрать это в одно единое целое и доработать анимации со стрельбой, то может получиться неплохой симбиоз DOOM с Dead Space.

Black Myth: Wukong

Жанр: экшен-RPG

Разработчик: Game Science

Дата выхода: 2023 год

В октябре 2021 года 28-минутный трейлер Black Myth: Wukong вызвал настоящий восторг со стороны журналистов и геймеров. Легко понять, по какой причине. Кадры приключенческой экшен-RPG от китайского разработчика Game Science продемонстрировали, на что способен движок, восхитили плавными движениями персонажа и общей детализацией окружения и растительности.

Black Myth часто сравнивают с Dark Souls. И там и там есть сложные, но харизматичные боссы. И там и там тебя могут легко убить даже рядовые противники. Впрочем, не факт, что это будет полноценный соулслайк. Некоторые файты носят более массовый характер с превращениями и прыжками, так что на деле игра от китайцев может напоминать условную God of War, чем более сложные и вдумчивые игры от FromSoftware.

Senua's Saga: Hellblade 2

Жанр: приключенческий экшен

Разработчик: Ninja Theory

Дата выхода: неизвестно

Saga Senua: Hellblade 2 была официально анонсирована ещё в конце 2019 года, но, как и в случае с ARK 2, о ней пока мало что известно. Кроме того, что игра раскроет своё видение шаманизма, а местом действия станет Исландия. Ладно, ещё известно, что игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет только на консолях Microsoft и ПК.

Hellblade: Senua's Sacrifice вышла впечатляющей с точки зрения визуала, так что продолжение должно удивить нас по новой и раскрыть всю мощь современного движка. По словам главы Xbox Фила Спенсера, показанные кадры из первого трейлера были полностью записаны на движке игры. Сложно поверить в то, что что такая картинка в роликах — это заслуга Unreal Engine 5, а не пререндера.

Новый «Ведьмак»

Жанр: экшен-RPG

Разработчик: CD Projekt RED

Дата выхода: неизвестно

В марте 2022 года польская студия CD Projekt RED подтвердила, что разрабатывает новую часть во вселенной «Ведьмака» — причём на Unreal Engine 5. Это был немного неожиданный шаг со стороны студии, ведь все её последние игры создавались на собственном движке REDengine.

Позже экс-сотрудник студии Барт Вроньский объяснил, что отказ польской компании от движка, на котором были созданы Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3», был связан с неудобством. CD Projekt RED приходилось переписывать движок практически с нуля для каждой новой игры, но в результате переработок он ломался и становился непригодным для использования.

Что касается самой игры, то новая часть не будет называться «Ведьмак 4» и не будет прямым продолжением истории Геральта. Многим наверняка хотелось бы вновь увидеть Геральта, Цири и Йен, но раз новая игра будет идти отдельно от трилогии, то, скорее всего, нас ждёт новая история, новые персонажи, новые места и эпохи. Хотя и возвращение уже известных героев не стоит исключать.

Следующая Tomb Raider

Жанр: приключенческий экшен

Разработчик: Crystal Dynamics

Дата выхода: неизвестно

После прошедшей в начале апреля презентации State of Unreal от Epic Games студия Crystal Dynamics анонсировала новую часть во вселенной Tomb Raider, которая будет использовать Unreal Engine 5. При этом годом ранее разработчики уже рассказывали, что следующая игра каким-то образом свяжет классические игры с недавней трилогией.

Возможно, нас ждёт продолжение именно Shadow of the Tomb Raider , тем более на Netflix выйдет анимационный сериал про события после финала «Тени».

Разработка нового приключения о Ларе Крофт только началась, поэтому на релиз в обозримом будущем можно не рассчитывать. Нам же остаётся только надеяться, что Unreal Engine 5 подтолкнёт известную серию на новый уровень кинематографичности и эпичности — хотя с этим у Crystal Dynamics никогда проблем и не было.

Слухи

Выше мы написали про игры, разработка которых на Unreal Engine 5 была подтверждена. Но есть и утечки, что новые Mass Effect и BioShock также делают на новом движке Epic Games.

Официально разработчики не особо раскрывают детали каждой игры, однако в Mass Effect вроде как хотят одновременно продолжить события культовой трилогии и неудачной Andromeda, тогда как действие BioShock 4 развернётся в 60-х годах прошлого века в антарктическом городе Борей. Что интересно, события вроде как планируют напрямую связать с предыдущими частями.

Вот и получается забавно, что новые Mass Effect и BioShock не только вроде как делают на Unreal Engine 5, но они ещё и одновременно планируют продолжать события своих предшественников.

Ещё из вакансий в команду BioShock мы узнали, что в шутере планируются открытый мир, продвинутый интеллект, «живая» окружающая среда и стрельба с видом от первого лица.