Видео: полубоги Elden Ring сразились в королевской битве

Фанат Elden Ring под ником Garden of Eyes решил свести полубогов экшена в королевской битве, чтобы выявить сильнейшего среди них. Боссы сразились друг с другом с нескольких раундах с разными модификаторами.

Королевская битва проводилась на арене Ренналы. Блогер увеличил силу боссов до показателей «Новой игры +7», а также расширил их зону передвижения. Претендентами стали Годрик, Маления, Рикард, Радан, Морготт и Мог, которые сразились в четырёх раундах с разными модификаторами, чтобы битва получилась честной.

В первых двух раундах победу одержал Мог, но при этом умер в конце одного из них. После того как блогер поменял позиции боссов на арене, последние два раунда остались за Маленией. Теперь фанатам осталось свести их двоих для определения самого сильного.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно моддер добавил в экшен Геральта из «Ведьмака» со знаками и эликсирами.

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