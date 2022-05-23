AMD представила линейку процессоров Ryzen 7000 на новом сокете AM5
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На конференции Computex 2022 компания AMD представила процессоры Ryzen 7000. Точных характеристик организация не назвала, но подробно рассказала об архитектуре Zen 4 и потенциальных возможностях новых чипов.
- Для процессоров Ryzen 7000 понадобится новая материнская плата с сокетом АМ5, которая по умолчанию поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и DDR5.
- Новые чипы можно будет разогнать до 5 ГГц и выше. В качестве примера создатели разогнали один из чипов до частоты 5,5 ГГц.
- Ryzen 7000 потребляют до 170 ватт. В AMD пообещали прирост производительности в однопоточном режиме по сравнению с Zen 3 вплоть до 15%.
- В новые чипы будет интегрировано графическое ядро RDNA 2. Оно уже используется, например, в PlayStation 5 и Xbox Series.
- Цены на линейку Ryzen 7000 и поддерживающие её материнские платы объявят летом. Релиз комплектующих состоится уже этой осенью.
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