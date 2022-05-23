AMD представила линейку процессоров Ryzen 7000 на новом сокете AM5

На конференции Computex 2022 компания AMD представила процессоры Ryzen 7000. Точных характеристик организация не назвала, но подробно рассказала об архитектуре Zen 4 и потенциальных возможностях новых чипов.

Для процессоров Ryzen 7000 понадобится новая материнская плата с сокетом АМ5, которая по умолчанию поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и DDR5.

Новые чипы можно будет разогнать до 5 ГГц и выше. В качестве примера создатели разогнали один из чипов до частоты 5,5 ГГц.

Ryzen 7000 потребляют до 170 ватт. В AMD пообещали прирост производительности в однопоточном режиме по сравнению с Zen 3 вплоть до 15%.

В новые чипы будет интегрировано графическое ядро RDNA 2. Оно уже используется, например, в PlayStation 5 и Xbox Series.

Цены на линейку Ryzen 7000 и поддерживающие её материнские платы объявят летом. Релиз комплектующих состоится уже этой осенью.

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