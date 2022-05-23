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Первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» вышел официально

Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7»
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Фанаты «Миссия невыполнима» смогли увидеть первый трейлер проекта раньше, чем ожидалось, поскольку ролик утёк в сеть ещё вчера, однако Paramount Pictures выпустила его сегодня.

Сам трейлер точь-в-точь такой же, каким его и сливали. В ролике показали Тома Круза, перестрелки и погони под эпичную музыку. В конце можно увидеть ту самую сцену с прыжком на мотоцикле с горы. Этот фрагмент Круз исполнил лично, без дублёров.

Картина выйдет с подзаголовком «Смертельное возмездие: Часть первая». Её премьера состоится 14 июля 2023 года, а вторая часть, то есть продолжение, выйдет только в 2024 году.

Вместе с Томом Крузом в ленте сыграли Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс, Кэри Элвес и другие. Режиссёром выступил Кристофер МакКуорри.

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