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Хотя бы у пяти игр с PS1 будут трофеи — даже с платиной

Хотя бы у пяти игр с PS1 будут трофеи — даже с платиной
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В базе данных PlayStation постепенно добавляют трофеи для грядущей классики PS1. Ранее было известно, что Syphon Filter получит награды, а теперь стало известно ещё о четырёх играх:

При этом уже известно, что не все старые игры получат поддержку трофеев — у Oddworld: Abe's Odyssey, Worms World Party и Worms Armageddon их, например, нет. Видимо, в первую очередь достижения появятся в играх самой Sony.

Ранее появились первые тесты эмулятора — он позволяет включить ретрофильтр, который эмулирует старые телевизоры на современных экранах, а также даёт возможность выбрать соотношение сторон, сохраняться в любой момент и даже перематывать сцены.

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