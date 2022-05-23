«Я удивлён»: блогеры тестируют эмулятор PS1 на PS5

Ночью в Азии появились первые игры от PS1 для эмуляции на PS4 и PS5 — подробнее об этом в нашей предыдущей новости. А теперь многие блогеры успели приобрести себе Oddworld: Abe's Odyssey и протестировать возможности эмулятора.

Ютубер Mystic, например, оказался приятно удивлён работой обратной совместимости: «Оддворлд» хорошо выглядит и работает, а все нововведения вроде перемотки, сохранений, CRT-фильтра и возможности выбрать соотношение сторон отлично помогают адаптироваться к играм 20-летней давности.

Многих в целом впечатляет именно CRT-фильтр, которому вполне успешно удаётся показывать игры так, будто бы они запущены на старых пузатых телевизорах. Ведь все игры для PS1 создавались именно под кинескопные ТВ, поэтому они выглядят совершенно не так на современных моделях.

Демонстрация Oddworld

Вместе с этим подтвердилось, что трофеи в играх с PS1 всё же опциональны. В общем-то, это даже хорошо, поскольку будь это обязательным требованием, то список классики пополнялся бы куда медленнее.

Напомним, совместимые игры от PS1, PS2 и PSP необязательно получать по подписке: их можно купить отдельно за 250-400 рублей или получить бесплатно, если вы ранее приобретали их в PS Store для PS3 или PS Vita.

Ролик Mystic

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