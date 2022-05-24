Сыграть в Elden Ring с другом без ограничений дадут 27 мая, но только на ПК

Блогер под ником LukeYui, который создаёт кооперативный мод для Elden Ring, наконец-то назвал дату его выхода. Бета-версия для всех желающих станет доступна уже 27 мая.

Мод под названием Seamless Coop позволит игрокам проходить Elden Ring в группе без каких-либо ограничений. После смерти соединение сохраняется, а во время битв с боссами их характеристики увеличиваются в зависимости от размера группы.

Если во время битвы с боссом кто-то погиб, то ему придётся наблюдать за напарниками до окончания сражения. После смерти появится негативный эффект, который можно убрать, отдохнув у костра.

По словам блогера, игроки смогут голосовать за точки быстрого перемещения, а прогресс сохранится у всех членов группы. До 27 мая кооперативный мод для Elden Ring будет в стадии альфа-тестирования, после чего его опубликуют на NexusMods.

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