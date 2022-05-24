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Авторы Hogwarts Legacy показали особенности игры на PS5

Авторы Hogwarts Legacy показали особенности игры на PS5
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Создатели Hogwarts Legacy представили новый трейлер игры, в котором показали особенности игры на PS5. Среди них задействовали функции геймпада и звуковой системы.

На PS5 игра использует цветовые полосы геймпада DualSense, которые меняются в зависимости от выбранного факультета Хогвартса. Во время полётов и езды по рельсам эффект ощущается через тактильную отдачу, а адаптивные триггеры будут сопротивляться при заклинаниях. Также разработчики задействовали особенности 3D-аудио.

Кроме этого, на PS5 будет поддержка 4K-разрешения и технологии HDR. Также авторы Hogwarts Legacy обещают быстрые загрузки.

Hogwarts Legacy представляет собой ролевую игру, события которой разворачиваются в XIX веке. Главным героем окажется студент, способный раскрыть древнюю тайну, но на пути у него встанут два тёмных мага.

Релиз Hogwarts Legacy должен состояться до конца этого года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Точную дату выхода создатели пока не назвали.

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