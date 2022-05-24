Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября. Показан новый трейлер

Первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыл дату выхода шутера — 28 октября.
В ролике показали постеры с главными героями, среди которых капитан Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» Мактавиш, Кайл «Газ» Гаррик и новичок франшизы из Мексики — полковник Алехандро Варгас.
Согласно сливам, события Modern Warfare 2 развернутся вокруг мексиканских наркокартелей, а сюжетная кампания сосредоточится на более скрытных сражениях, нежели масштабных операциях в духе прошлой части Modern Warfare.
Полноценно показать сиквел планируют 8 июня, однако сегодня ещё ожидаются свежие детали.
Обложки Modern Warfare 2
На ней изображён Саймон «Гоуст» Райли
Постеры с другими героями
Соуп
Прайс
Газ
Варгас
Call of Duty: Modern Warfare 2 станет первой Call of Duty, которую будут активно поддерживать целых два года. Новая часть от Treyarch выйдет лишь в 2024 году.
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