Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября. Показан новый трейлер

Первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыл дату выхода шутера — 28 октября.

В ролике показали постеры с главными героями, среди которых капитан Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» Мактавиш, Кайл «Газ» Гаррик и новичок франшизы из Мексики — полковник Алехандро Варгас.

Согласно сливам, события Modern Warfare 2 развернутся вокруг мексиканских наркокартелей, а сюжетная кампания сосредоточится на более скрытных сражениях, нежели масштабных операциях в духе прошлой части Modern Warfare.

Полноценно показать сиквел планируют 8 июня, однако сегодня ещё ожидаются свежие детали.

Обложки Modern Warfare 2

На ней изображён Саймон «Гоуст» Райли

Постеры с другими героями

Соуп

Прайс

Газ

Варгас

Call of Duty: Modern Warfare 2 станет первой Call of Duty, которую будут активно поддерживать целых два года. Новая часть от Treyarch выйдет лишь в 2024 году.