Sony выбесила подписчиков PS Plus

Вчера в Азии началось развёртывание нового PS Plus, из которого мы узнали про проблемы с эмуляцией старых игр и необширный список игр для региона, однако самое обидное связано с обещанным апгрейдом с базовой подписки на более высокие уровни.

Он действительно есть, однако Sony предприняла несколько непопулярных решений в этом направлении. Если подписчики приобретали PS Plus по скидке, то при апгрейде придётся буквально возместить разницу.

К примеру, PS Plus Deluxe стоит 6000 рублей, а пользователь ранее взял PS Plus на год со скидкой за 2500 рублей при полной цене подписки в 3500 рублей. Чтобы обновиться до PS Plus Deluxe, ему придётся доплатить 3500 рублей, тогда как купившему PS Plus на год без скидки за 3500 рублей надо будет доплатить всего 2500 рублей.

Sony буквально требует возместить предоставленную скидку.

Данные пока не подтверждены, а Sony не комментировала ситуацию, однако люди на Reddit и в «Твиттере» уже бьют тревогу, отмечая, насколько подобная практика антипотребительская. Особенно на фоне Microsoft, которая до сих пор позволяет чуть ли не бесплатно обновить Xbox Live Gold до Xbox Game Pass Ultimate.

Вместе с этим многие недовольны, что при апгрейде надо сразу же заплатить всю разницу в цене. Многие купили PS Plus на много лет вперёд — вплоть до 2030-го, например. В итоге им придётся заплатить за раз предположительно 20-30 тысяч рублей за апгрейд одним платежом. Многим подобное кажется слишком большой суммой для платежа за подписку, суть которой изначально — экономить.