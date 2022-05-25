Полноценная семья — в «Форсаже 10» появится бабушка Доминика Торетто

Каст «Форсажа 10» на днях пополнился новой актрисой. Рита Морено, известная по оригинальной «Вестсайдской истории», сыграет бабушку Доминико Торетто. В своих соцсетях Вин Дизель уже успел сообщить, что сняться в одном фильме с легендарной актрисой было его давней мечтой — и скоро она осуществится. Какую именно роль в сюжете сыграет бабушка главного героя, артист не сообщил.

Помимо Риты Морено в десятом «Форсаже» сыграют Джейсон Момоа, Алан Ритчсон, Бри Ларсон и Даниэла Мелшиор. А к своим семейным ролям вернутся все основные актёры франшизы: от Вина Дизеля до Лудакриса.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Поставит картину Луи Летерье — ранее он снимал «Перевозчика» и «Иллюзию обмана».

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