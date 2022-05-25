Полноценная семья — в «Форсаже 10» появится бабушка Доминика Торетто

Каст «Форсажа 10» на днях пополнился новой актрисой. Рита Морено, известная по оригинальной «Вестсайдской истории», сыграет бабушку Доминико Торетто. В своих соцсетях Вин Дизель уже успел сообщить, что сняться в одном фильме с легендарной актрисой было его давней мечтой — и скоро она осуществится. Какую именно роль в сюжете сыграет бабушка главного героя, артист не сообщил.
Помимо Риты Морено в десятом «Форсаже» сыграют Джейсон Момоа, Алан Ритчсон, Бри Ларсон и Даниэла Мелшиор. А к своим семейным ролям вернутся все основные актёры франшизы: от Вина Дизеля до Лудакриса.
Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Поставит картину Луи Летерье — ранее он снимал «Перевозчика» и «Иллюзию обмана».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 мая 2022
-
08:23
-
02:49
- 24 мая 2022
-
21:58
-
21:23
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
19:34
-
19:13
-
19:01
-
18:32
-
18:07
-
17:01
-
16:35
-
15:51
-
15:42
-
15:06
-
14:59
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:35
-
13:22
-
12:51
-
12:22
-
11:53
-
11:23
-
10:54
-
10:24
-
09:54
-
09:25
-
08:55
-
08:23
-
00:07
- 23 мая 2022
-
23:10