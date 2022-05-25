Valve закрыла баг Steam в России: игры ушедших издателей опять нельзя купить

Утром 25 мая игры многих издателей и разработчиков, включая EA, Microsoft и Ubisoft, вновь стали доступны в России — многие из них можно было приобрести, чему мы посвятили целую статью.

Однако спустя несколько часов Valve всё же закрыла баг (видимо, это был баг?), и теперь из России больше нельзя ни посмотреть страницы игр разработчиков, ни уж тем более приобрести. При этом купленные в этот период игры ещё не забирали.

Мы сами успели приобрести несколько игр, включая Dying Light 2, FIFA 22 и Warhammer 40000: Chaos Gate — Daemonhunters. Будем следить за развитием ситуации. И поздравляем всех счастливчиков, кто успел приобрести то, что хотел, — Valve не особо торопилась исправлять ошибку.

Пользователи Steam из России могли вновь приобрести игры вроде ремейка Mafia, несколько частей Assassin's Creed, Resident Evil 7, Devil May Cry 5, Far Cry 3, Battlefield 4 и DIRT Rally. Теперь возможность вновь закрыта.