Онлайн, фракция и юниты. Что нового ждёт игроков в Dune: Spice Wars — стратегии по «Дюне»

Авторы Dune: Spice Wars — стратегии по «Дюне» — опубликовали дорожную карту на ближайшие месяцы. Судя по всему, разработчики внимательно прислушались к критике игроков, поэтому многие обновления будут посвящены новому контенту.

Уже этим летом в игре появится полноценный мультиплеер. Игроки смогут сыграть в режиме «каждый сам за себя» и сразиться в обыкновенном противостоянии. Сетевая игра будет поддерживать до 4 игроков.

Этим же летом добавят новую фракцию (фанаты считают, что это будет дом Коррино) и ещё один способ достичь победы в игре. Какой именно — неизвестно.

Затем в игру добавят новые юниты и здания, а также новые тактические возможности в бою. Примерной даты выхода авторы пока не называют.

Dune: Spice Wars вышла 26 апреля в раннем доступе Steam. Проект получил положительные отзывы от игроков, а мы назвали игру образцовым гибридом идей аркадных RTS и комплексных 4Х-стратегий.

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