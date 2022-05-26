Юэну Макгрегору показали мемы с Оби-Ваном Кеноби. Актёр рассмеялся

Перед премьерой сериала «Оби-Ван Кеноби» Юэн Макгрегор стал желанным гостем на различных интервью. Блогер с сайта JOE.ie пообщался с актёром и показал ему мемы по шоу.

Макгрегора спросили, знает ли он о мемах про бинокль и взгляд Оби-Вана из первого трейлера сериала. Как оказалось, актёр не осведомлён про мемы, но эту ситуацию быстро исправили. Блогер показал Макгрегору пару мемов. Судя по реакции актёра, они ему понравились — он рассмеялся.

Также актёр тепло отозвался о режиссёре Деборе Чоу. Он отметил, что Чоу действительно любит франшизу «Звёздные войны», это выражается в её подходе к работе.

Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует уже завтра, 27 мая, на Disney+. В России сервис недоступен.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!