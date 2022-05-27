Создатели GreedFall 2 вдохновляются Star Wars: Knights of the Old Republic

Авторы второй части GreedFall, которую анонсировали на прошлой неделе, пообщались об игре с изданием IGN. В разговоре разработчики из Spiders упомянули, что вдохновляются Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 года.

Основной темой GreedFall 2 станет путешествие в другие части континента с новым окружением. Отмечается, что денег на создание второй части выделили больше, чем для первой, поэтому игра станет масштабнее во всех отношениях.

В GreedFall 2 появятся семь напарников, у которых будут свои истории и квесты. При этом их сделают умнее, чтобы они выполняли нужные для игрока действия. Глава Spiders Жанна Руссо отметила, что персонажам выделяют значительную роль в истории.

На этот раз мы сосредоточились куда больше на компаньонах, потому что эта часть понравилась игрокам. Мы пытаемся сделать ещё больше контента с персонажами, с которыми игроки смогут выстраивать реальные отношения.

Ранее разработчики GreedFall 2 сообщили, что боевая система станет более тактической, чем в первой части. Это подразумевает в том числе появление тактической паузы, которая пригодится в битвах с боссами или во время сражений с группой врагов.

Вторая часть GreedFall находится на ранней стадии разработки, а выпустить ролевой экшен планируют в 2024 году на ПК и консолях.

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