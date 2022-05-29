Источники: игра про Индиану Джонса не станет эксклюзивом Xbox

Журналист издания Windows Central Джез Корден рассказал новую информацию об игре про Индиану Джонса, которую анонсировали в начале 2021 года. По его информации, приключение не будет консольным эксклюзивом Xbox.
Об этом Корден рассказал во время подкаста, когда обсуждал возможные анонсы на скорой конференции Xbox и Bethesda. Журналист уточнил, что слышал про «Индиану Джонса» от источников год назад, и с того времени многое могло измениться.
В январе 2021 года Bethesda и MachineGames, известная по Wolfenstein: The New Order и The New Colossus, совместно с Lucasfilm Games представили игру про Индиану Джонса. С тех пор каких-либо подробностей о приключении не раскрывали, включая возможные платформы.
При этом Microsoft завершила покупку Bethesda после анонса «Индианы Джонса», поэтому появление игры возможно и на PlayStation. Подробности могут появиться на конференции Xbox и Bethesda уже 12 июня.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 мая 2022
-
13:55
-
13:17
-
12:38
- 28 мая 2022
-
20:47
-
19:07
-
18:17
-
17:43
-
16:21
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57
-
15:47
-
14:55
-
14:36
-
14:20
-
13:53