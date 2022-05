Источники: игра про Индиану Джонса не станет эксклюзивом Xbox

Журналист издания Windows Central Джез Корден рассказал новую информацию об игре про Индиану Джонса, которую анонсировали в начале 2021 года. По его информации, приключение не будет консольным эксклюзивом Xbox.

Об этом Корден рассказал во время подкаста, когда обсуждал возможные анонсы на скорой конференции Xbox и Bethesda. Журналист уточнил, что слышал про «Индиану Джонса» от источников год назад, и с того времени многое могло измениться.

В январе 2021 года Bethesda и MachineGames, известная по Wolfenstein: The New Order и The New Colossus, совместно с Lucasfilm Games представили игру про Индиану Джонса. С тех пор каких-либо подробностей о приключении не раскрывали, включая возможные платформы.

При этом Microsoft завершила покупку Bethesda после анонса «Индианы Джонса», поэтому появление игры возможно и на PlayStation. Подробности могут появиться на конференции Xbox и Bethesda уже 12 июня.

