Источник: у авторов Fable проблемы с движком, до релиза далеко, но паниковать не стоит

Playground Games уже давно не рассказывала про состояние Fable. Недавно инсайдер и основатель сайта Game On Daily под ником Gaz раскрыл некоторые подробности проекта.
По его словам, авторам пришлось уменьшить свои амбиции по поводу игры, поскольку у них возникли проблемы с с разработкой тайтла на движке ForzaTech. Несмотря на это, команда всё ещё использует этот движок. Об этом Gaz получил информацию от своего источника.
Также стало известно, что возможные проблемы могли быть с одной из механик геймплея. Авторы якобы не смогли встроить её в движок. Также Gaz отметил, что игра скорее выйдет позже, чем раньше, хотя в целом беспокоиться не о чем.
В данный момент в студии Playground Games открыто более 50 вакансий. Команде наверняка нужны люди для помощи в разработке новой Fable.
Fable выйдет на ПК и Xbox Series, но пока что нет даже примерной даты релиза.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 мая 2022
-
16:40
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:41
-
15:30
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:20
-
14:14
-
13:57
-
13:40
-
13:12
-
13:02
-
12:31
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:24
-
22:35
-
21:41
-
21:06
-
20:44
-
20:14
-
20:01
-
19:21
-
18:56