Для Minecraft вышло бесплатное DLC по «Ледниковому периоду»

4J Studios выпустила для Minecraft дополнение по «Ледниковому периоду» с героями и локациями из мультфильмов. DLC можно загрузить бесплатно через рынок в Bedrock-версии игры до 31 июля.

В дополнении по «Ледниковому периоду» игроки могут примерить на себя 30 обликов известных персонажей, среди которых Сид, Мэнни, Диего и даже белка Скрат. За неё можно искать жёлуди, при сборе которых откроется некий секрет.

Также разработчики создали известные по «Ледниковому периоду» локации, включая места из недавнего мультфильма «Приключения Бака».

Ранее разработчики объявили дату выхода обновления Wild для Minecraft и рассказали некоторые подробности. Оно добавит в игру новый биом с руинами древней цивилизации, болота, грязь и лягушек. Апдейт появится уже 7 июня.

Новость по теме Художник воссоздал картину «Звёздная ночь» Винсента ван Гога в Minecraft

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!