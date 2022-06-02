Эмбер Хёрд отреагировала на победу Джонни Деппа в суде

Сегодня закончилось продолжительное судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Победу одержал исполнитель роли капитана Джека Воробья, что разочаровало актрису.
Ниже приводим полный перевод слов актрисы.
Разочарование, которое я ощутила сегодня, не описать словами. Я подавлена тем, что горы доказательств не хватило, чтобы противостоять власти и влиянию моего бывшего мужа.
Ещё больше я разочарована тем, что этот вердикт значит для других женщин. Это шаг назад. Это решение возвращает время, когда девушек порицали и унижали за публичные высказывания о проблемах. Вердикт уничтожает мысль о том, что к насилию в отношении женщин стоит относиться серьёзно.
Я убеждена, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных проигнорировать вопросы свободы слова и сами доказательства — а они были настолько убедительными, что мы выиграли суд в Великобритании. Меня расстроило, что я проиграла это дело. Но ещё грустнее мне от того, что я, похоже, потеряла право как американца говорить прямо и открыто.
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