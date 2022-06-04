Новое событие в Fortnite, «Столкновение», стартует через четыре часа

Уже через четыре часа в Fortnite стартует новый ивент под названием «Столкновение». Его начало состоится в 23:00 мск — режим станет доступен игрокам за 30 минут до начала события. Он будет посвящён концу второго сезона третьей главы.

Если зайти в королевскую битву до начала ивента, то можно получить бесплатные награды. Среди них экран загрузки «Готовы к запуску» и музыка для лобби «Столкновение». У ивента есть официальный тизер.

Ранее утекло изображение с боевым пропуском в третьем сезоне третьей главы. Наградой за сотый уровень боевого пропуска станет Дарт Вейдер, также можно будет разблокировать Индиану Джонса.

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.