Первый взгляд на снежного тролля из сериала по «Властелину колец»

Сериал по «Властелину колец» начинает медленно набирать обороты. Издание Empire опубликовало кадр из шоу, на котором можно увидеть снежного тролля. Примечательно, что существо не появлялось в трилогии Толкина и в фильмах «Хоббит».

На кадре можно рассмотреть лишь малую часть тролля. Видно его спину и голову, а ещё можно разглядеть некое подобие клыков. В целом тролль выглядит довольно внушительно.

Снежные тролли появлялись в нескольких играх по «Властелину колец». В игре LEGO The Hobbit за них можно было даже сыграть. Также создатели шоу заявили, что у них нет цели конкурировать с оригинальной трилогией или «Игрой престолов».

Шоу «Властелин колец: Кольца власти» стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.