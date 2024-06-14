Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Постучись в мою дверь» обсудила российскую адаптацию хитового сериала

Звезда «Постучись в мою дверь» обсудила российскую адаптацию хитового сериала
Аудио-версия:
Комментарии

В интервью газете «Известия» турецкая актриса Мелиса Дёнгель, сыгравшая подругу Эды Джерен в сериале «Постучись в мою дверь», рассказала, что знает о существовании российской версии проекта.

Дёнгель пока смотрела версию шоу из России, но позже обязательно ознакомится с ней.

Да, я, разумеется, знаю про российскую версию сериала, но у меня не было возможности посмотреть её. Я посмотрю позже обязательно. Я думаю, что адаптация — это абсолютно правильная вещь. Очень приятно иметь возможность рассказывать нашу историю кому-то на разных языках с разными актёрами. И очень приятно, когда тебя ценят.

Также Дёнгель выразила уверенность в том, что российская адаптация хитового сериала получилась качественной. Она хочет как можно скорее с ней познакомиться.

Материалы по теме
Четвёртый сезон «Пацанов» оставляет разочарованным. В чём проблема сериала?
Четвёртый сезон «Пацанов» оставляет разочарованным. В чём проблема сериала?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android