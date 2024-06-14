В России начались съёмки детективного сериала «Блонды»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала «Блонды». Также появились и свежие кадры шоу.

На кадрах можно увидеть тарелку с названием сериала и ведущих актёров.

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Проект расскажет о работе секретного спецотдела для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге. Они работают под прикрытием — под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трёх совершенно разных девушек.

Главные роли в сериале сыграли Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Режиссёром сериала выступает Михаил Вассербаум, а продюсируют его Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Дату выхода пока не называют.