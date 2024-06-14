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Продажи iPad Pro и iPad Air в России превзошли ожидания в три раза

Продажи iPad Pro и iPad Air в России превзошли ожидания в три раза
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Пресс-служба МТС сообщила изданию «Газета.Ru» о продажах новых iPad Pro и iPad Air. По данным торговой сети, продажи гаджетов превзошли показатели предыдущих моделей в три раза.

Предзаказ длился с 15 мая по 13 июня. Самую большую популярность получила модель iPad Air, на которую пришлось 52% от всех предзаказов. iPad Pro собрал 48% предзаказов. Отметили, что более 60% клиентов выбрали варианты с Wi-Fi-модулем. Модели с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ составили 40% от всех предзаказов. Более 70% покупателей остановились на 11-дюймовых устройствах.

Активнее всего новые iPad скупали в Москве, Санкт-Петербурге, Ноябрьске, Екатеринбурге и ряде других городов. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов связывает резкий рост предзаказов после презентации Apple 11 июня с анонсом искусственного интеллекта и новыми возможностями, которые получат пользователи iPad.

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