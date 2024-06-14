Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Для меня это самый неудобный соперник»: Донк из Team Spirit — о составе VP по CS2

«Для меня это самый неудобный соперник»: Донк из Team Spirit — о составе VP по CS2
Аудио-версия:
Комментарии

В рамках групповой стадии топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс. состоялось дерби Team Spirit против Virtus.pro. «Драконы» всухую победили «медведей».

Звезда ростера Team Spirit Данил donk Крышковец признался, что лично для него Virtus.pro — это самый неудобный соперник:

Для меня это самый неудобный соперник. Так что в данном случае можно сказать, что я провёл матч жизни. Иногда нам против них комфортно играть, но иногда — нет. Нам просто надо играть в свою игру, что мы и сделали. Я испытываю трудности против них, потому что они медленно играют. Также Jame круто передвигается по карте, поэтому мне довольно сложно выступать против него.
CS 2. BLAST Premier: Spring Final 2024 . Группа B. 1-й тур
13 июня 2024, четверг. 22:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
Team Spirit

А капитан «драконов» Леонид chopper Вишняков, в свою очередь, поблагодарил фанатов за поддержку:

Доиграли матч против Virtus.pro. Как обычно, тяжёлые игры против них. Но мне нравится играть с ними. И я рад, что мы выиграли, не упустили преимущество. Поэтому приходите смотреть за нами в плей-офф. Всем спасибо, кто болел!
Материалы по теме
Team Spirit выиграла у G2 без Монеси в первом туре BLAST Premier по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android