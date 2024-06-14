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«Для меня это самый неудобный соперник»: Донк из Team Spirit — о составе VP по CS2

В рамках групповой стадии топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс. состоялось дерби Team Spirit против Virtus.pro. «Драконы» всухую победили «медведей».

Звезда ростера Team Spirit Данил donk Крышковец признался, что лично для него Virtus.pro — это самый неудобный соперник:

Для меня это самый неудобный соперник. Так что в данном случае можно сказать, что я провёл матч жизни. Иногда нам против них комфортно играть, но иногда — нет. Нам просто надо играть в свою игру, что мы и сделали. Я испытываю трудности против них, потому что они медленно играют. Также Jame круто передвигается по карте, поэтому мне довольно сложно выступать против него.

А капитан «драконов» Леонид chopper Вишняков, в свою очередь, поблагодарил фанатов за поддержку:

Доиграли матч против Virtus.pro. Как обычно, тяжёлые игры против них. Но мне нравится играть с ними. И я рад, что мы выиграли, не упустили преимущество. Поэтому приходите смотреть за нами в плей-офф. Всем спасибо, кто болел!