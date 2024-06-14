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Компания Дуэйна Джонсона заключила договор с Disney по созданию фильмов и сериалов

Компания Дуэйна Джонсона заключила договор с Disney по созданию фильмов и сериалов
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Продюсерская компания Дуэйна Джонсона Seven Bucks заключила эксклюзивное соглашение с Disney. Организация знаменитого актёра будет снимать фильмы и сериалы, которые первой сможет оценить именно «Дисней». После этого компания может заняться дистрибуцией проекта или отказаться от работы над ним.

Как отмечают в издании Variety, сделка подразумевает в первую очередь фильмы, в которых играет сам Дуэйн Джонсон. Артист уже получил репутацию «спасителя франшиз», привлекая зрителей в кинотеатры и на стриминговые сервисы. При этом соглашение не ограничивается только полнометражными лентами — речь может также идти о сериалах и других медиапроизведениях.

Ранее аналогичное соглашение с киностудией Warner Bros. заключила продюсерская компания LuckyChap, основанная актрисой Марго Робби. Организация уже сняла несколько известных лент, включая «Барби» и «Тоню против всех».

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