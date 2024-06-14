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iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% — СМИ

iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% — СМИ
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По данным издания Hi-Tech Mail.ru, флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% — это рекордное снижение цены на гаджет за все время с момента его появления в продаже.

После выхода смартфон стоил от 189 тыс. рублей, однако сейчас его можно приобрести за 115 тыс. рублей. Разница по сравнению с первоначальной стоимостью теперь составляет 40%, а в некоторых отдельных случаях даже больше.

Судя по всему, как и говорили эксперты ранее, из-за падения спроса российские ритейлеры снижают цены на свои устройства, притом касается это даже топовых и дорогих моделей вроде iPhone 15 Pro Max.

Ранее сообщалось о снижении цен на iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Дешевле стали также продавать iPhone 13 и iPhone 14.

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