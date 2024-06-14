Состоялась мировая премьера мультфильма «Головоломка 2»

Сегодня во всём мире стартовали показы мультфильма «Головоломка 2». Ленту уже крутят в США и многих европейских странах.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее СМИ сообщили, что от успеха картины во многом будет зависеть будущее студии Pixar.

Интересно, что в России показы мультфильма начнутся 15 июня, то есть всего через день после мирового выхода. Критики, кстати, остались в полном восторге от мультфильма. Его оценили за то, как проект показал трудности подростковой жизни. Ещё «Головоломку 2» назвали трогательной, умной и смешной.