Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я смотрю мультфильмы»: Дэниэл Рэдклифф не смотрел «Во все тяжкие» и другие культовые шоу

«Я смотрю мультфильмы»: Дэниэл Рэдклифф не смотрел «Во все тяжкие» и другие культовые шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф рассказал, какие произведения он предпочитает смотреть по телевизору и на стримингах. Как оказалось, британец не любит длинные и продуманные сериалы в духе «Во все тяжкие» и «Сопрано» — вместо этого он смотрит мультфильмы и реалити-шоу.

Как признался актёр, он просто не может усидеть столько времени перед экраном, предпочитая смотреть то, что он очень любил ещё в раннем детстве.

Честно говоря, я смотрю мультфильмы и реалити-шоу. Я никогда не смотрел «Во все тяжкие». Я никогда не смотрел «Сопрано» или «Прослушку». Все эти тяжёлые многочасовые проекты — я просто не могу их смотреть.

Среди своих любимых мультфильмов Рэдклифф особенно выделяет «Симпсонов», в озвучке которых он также принимал участие. Кроме того, актёру нравится «Конь БоДжек», который не был бы настолько прекрасен на большом ТВ, считает артист.

Материалы по теме
«Моя жизнь не сложилась бы так успешно без неё»: Дэниел Рэдклифф — о Джоан Роулинг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android