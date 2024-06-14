«Я смотрю мультфильмы»: Дэниэл Рэдклифф не смотрел «Во все тяжкие» и другие культовые шоу

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф рассказал, какие произведения он предпочитает смотреть по телевизору и на стримингах. Как оказалось, британец не любит длинные и продуманные сериалы в духе «Во все тяжкие» и «Сопрано» — вместо этого он смотрит мультфильмы и реалити-шоу.

Как признался актёр, он просто не может усидеть столько времени перед экраном, предпочитая смотреть то, что он очень любил ещё в раннем детстве.

Честно говоря, я смотрю мультфильмы и реалити-шоу. Я никогда не смотрел «Во все тяжкие». Я никогда не смотрел «Сопрано» или «Прослушку». Все эти тяжёлые многочасовые проекты — я просто не могу их смотреть.

Среди своих любимых мультфильмов Рэдклифф особенно выделяет «Симпсонов», в озвучке которых он также принимал участие. Кроме того, актёру нравится «Конь БоДжек», который не был бы настолько прекрасен на большом ТВ, считает артист.