G2 с Монеси заняла последнее место на топ-турнире BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2

Завершился групповой этап топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

По итогам первой стадии ивент покинули такие команды, как G2 Esports c россиянином Ильёй m0NESY Осиповым в составе и португальская SAW. Коллективы не выиграли ни одного матча в группах и разделили последнее место, заработав по $ 10 тыс. на состав.

В первой игре на BLAST Premier: Spring Final 2024 европейская G2 Esports выступала без Монеси, так как игрок не успел прибыть вовремя из-за задержки при получении визы. В итоге G2 провела матч против Team Spirit с заменой в лице тренера ростера Виктора TaZ Войтаса, уступив «драконам» со счётом 1:2.

В серии на вылет G2 Esports противостояла Team Vitality. На этот раз G2 выступала уже с Ильёй в составе, который прибыл на матч прямо из аэропорта. Несмотря на наличие полного ростера, команда россиянина всё равно уступила соперникам со счётом 1:2.