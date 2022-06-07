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Источники: Хидео Кодзима скоро анонсирует хоррор-игру — Overdose

Источники: Хидео Кодзима скоро анонсирует хоррор-игру — Overdose
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Похоже, Хидео Кодзима работает не только над Death Stranding 2, но и над хоррором. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.

Блогер уже видел игру в действии. В ролике показывают персонажа актрисы Маргарет Куэлли, которая играла Маму в Death Stranding, в синем платье. Затем нам от третьего лица показывают, как героиня идёт по тёмным коридорам с фонариком. При этом предполагается и вид от первого лица.

В конце происходит джампскейр и появляется надпись Game Over («Игра окончена»). После возникает надпись A Hideo Kojima Game («Игра Хидео Кодзимы») и название игры — Overdose («Передозировка»).

Когда именно покажут игру и где она выйдет — неизвестно. По данным СМИ, Кодзима и Microsoft вели переговоры о разработке игры, однако смогли ли они достигнуть соглашения — неизвестно. При этом сейчас студия точно работает над Death Stranding 2, права на которую принадлежат Sony.

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Анонс ожидается или послезавтра на Summer Game Fest, или 12 июня на конференции Microsoft.

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