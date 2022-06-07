Для Fortnite тестируют камеру от первого лица

Известный инсайдер HYPER поделился новой информацией о будущем Fortnite. Судя по всему, Epic Games работает над полноценной камерой от первого лица. Сами разработчики об этом ничего не говорили.

Как сообщает инсайдер, разработчики уже трудятся над камерой от первого лица, но других деталей об этом нет. Судя по всему, задумка всё ещё находится на ранней стадии разработки. HYPEX отметил, что особенно круто первое лицо будет работать в режиме «Нулевая высота», без строительства.

Стало известно, что Epic Games скоро добавит третий костюм Человека-паука в Fortnite. Он получил название Zero Outfit в честь новой серии комиксов.

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android и Nintendo Switch.