В России наконец дают забрать бесплатную игру в Epic Games Store

Начиная с 19 мая Epic Games каждую неделю раздаёт по одной крупной игре. Прошлые три проекта россияне не могли забрать из-за ухода игровых компаний, однако в этот четверг тайтл доступен и для жителей России.
В Epic Games Store раздают Maneater. Игра представляет собой экшен, в котором предстоит играть за акулу-убийцу. В игре нужно развиваться и становиться сильнее. Для этого необходимо нападать на людей и питаться другими морскими обитателями. Среди особенностей: полноценная сюжетная кампания, семь крупных регионов для исследования и сражения с мощными хищниками.
В прошлый раз раздавали Borderlands 3, BioShock: The Collection и Wolfenstein: The New Order. Для тех случаев мы готовили специальные гайды, благодаря которым игры можно было получить, несмотря на проживание в России.
Забрать Maneater можно до 16 июня, потом раздадут Supraland.
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