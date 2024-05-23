Режиссёр фильма «Майор Гром: Игра» не считает трагедией уход Netflix из России

Режиссёр ленты «Майор Гром: Игра» Олег Трофим поговорил про уход с российского рынка Netflix и других зарубежных сервисов. Постановщик не видит в этом какой-то трагедии.

По мнению Трофима, отечественным киноделам стоит прежде всего работать на российского зрителя. Режиссёр убеждён, что не получится сделать шаг вперёд, если не получить поддержку «дома».

Что касается ситуации с тем, что Netflix ушел из России, — честно, не беда. Всё-таки, мне кажется, главный наш зритель — российский. Я лично убеждён, что невозможно шагнуть далеко вперед, пока ты не получишь настоящую поддержку у себя дома.

Никаких неудобств в отсутствии зарубежных партнёров Трофим именно как режиссёр не испытал, да и вряд ли испытает в будущем.