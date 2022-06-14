Новая бета Overwatch 2 стартует к концу июня

Blizzard объявила, что следующий этап тестирования Overwatch 2 начнётся уже 28 июня. Больше деталей о наполнении беты раскроют 16-го числа, тогда же и начнётся приём заявок. Сыграть можно будет не только на ПК, но и на консолях Xbox и PlayStation.

Overwatch 2 сейчас активно готовится к скорому началу раннего доступа — он намечен на 4 октября. Тогда шутер станет доступен бесплатно абсолютно всем желающим (но в России запуск под вопросом) на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

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Владельцам оригинала, которым изначально обещали доступ к мультиплееру, подарят несколько приятных бонусов — среди них, например, костюм клоуна. У кого-то в Blizzard явно всё хорошо с юмором!

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Когда Overwatch 2 покинет ранний доступ — неизвестно. Скорее всего, в течение 2023 года.