Новые видеокарты AMD могут выйти вместе с RTX 4000 от NVIDIA

Инсайдер под ником Greymon55 сообщил, что AMD планирует выпустить флагманский графический процессор Navi 31 в октябре. Если верить информации, то компания хочет запустить процессоры Zen 4 и видеокарты с разницей в несколько недель.

Также важно отметить и конкуренцию с NVIDIA, которая в этот же срок может выпустить новые RTX 40. Журналист издания PC Gamer предположил, что NVIDIA может выпустить RTX 40 до этого, однако официальной информации пока нет.

Ранее появлялась информация, что сначала к запуску планируются видеокарты RTX 4090, а уже потом RTX 4080 и другие.

В отдельном материале мы разобрали, чего стоит ждать от видеокарт RTX 40. Новые устройства будут как минимум производительнее RTX 30, а вот цена может оказаться кусачей.