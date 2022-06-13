Чего ждать от видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40

Самая свежая на сегодня серия видеокарт NVIDIA — GeForce RTX 30 — предложила значительный скачок производительности от предыдущего поколения RTX 20. Технология трассировки лучей показывала себя намного лучше, но появилась другая проблема.

Из-за эпидемии коронавируса новые видеокарты могли купить далеко не все, даже если на руках были деньги. Затем на первый план вышли майнеры и перекупы. И пока геймеры откладывали деньги и искали лучшего момента для покупки RTX 30, подошло время для новых видеокарт.

Рассказываем, чего стоит ожидать от серии RTX 40 и когда они появятся на рынке.

Чего ожидать от RTX 40

Видеокарты RTX 40 будут производительнее, чем RTX 30 — это совсем очевидно. Но на сколько? Разные утечки говорят о приросте чуть ли не в два раза. Верится в это с трудом, ведь достаточно посмотреть на RTX 2060 и RTX 3060. Вторая производительнее первой на 24%. Да и, честно говоря, мы уже как-то привыкли, что предварительную мощность нового поколения видеокарт любят завышать, чтобы поднять дополнительный интерес к ним.

NVIDIA не распространяет информацию о своих новинках раньше положенного. Всю официальную информацию мы узнаем только тогда, когда компания будет готова это сделать. А пока лишь есть только слухи от инсайдеров, в том числе от людей, приближённых к компании. Что бы мы без них делали.

Так вот, эти товарищи слили название новой архитектуры (Ada Lovelace) и графический чип AD102, на котором будет построена серия. Инсайдер harukaze5710 и вовсе утверждает, что топовые видеокарты RTX 40 будут иметь до 18 432 CUDA-ядер — это на 71% больше, чем заложено в RTX 3090. Также ожидаются поддержка PCIe 5.0, повышение памяти и тактовых частот. Опять же, относиться к этой информации стоит со сдержанным оптимизмом.

Примерные характеристики RTX 40

Исходя из различных слухов

RTX 4090 Ti / TITAN

Техпроцесс: TSMC 5nm

CUDA-ядра: 18 432

Терафлопс: 66

Шина памяти: 384 бит

Количество видеопамяти: 48 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR6X

Потребляемая мощность: 900 Вт

RTX 4090

Техпроцесс: TSMC 5nm

CUDA-ядра: ?

Терафлопс: ?

Шина памяти: 384 бит

Количество видеопамяти: 24 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR6X

Потребляемая мощность: 450 Вт

RTX 4080

Техпроцесс: TSMC 5nm

CUDA-ядра: 10 752

Терафлопс: 58

Шина памяти: 256 бит

Количество видеопамяти: 16 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR6X

Потребляемая мощность: 350 Вт

RTX 4070

Техпроцесс: TSMC 5nm

CUDA-ядра: 7 680

Терафлопс: 40

Шина памяти: 192 бит

Количество видеопамяти: 12 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR6X

Потребляемая мощность: 300 Вт

RTX 4060

Техпроцесс: TSMC 5nm

CUDA-ядра: 4 608

Терафлопс: ?

Шина памяти: 192 бит

Количество видеопамяти: 8 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR6/X

Потребляемая мощность: 200 Вт

Сколько будут стоить видеокарты GeForce RTX 40?

RTX 3090 была выпущена на рынок со стартовой ценой в $ 1500. Та же NVIDIA TITAN RTX продавалась на $ 1000 дороже. Сохранится ли эта тенденция? Не думаю, что NVIDIA станет продавать обычную RTX 4090 дороже $ 2000. Скорее всего, цена останется на том же уровне — может, повысят до $ 1999.

Но в целом этот ценовой порог соответствует стартовой стоимости RTX 3090 Ti — самой мощной видеокарты от зелёных на сегодня. Надо понимать, что подобные видеокарты рассчитаны не на массового пользователя, и заламывать ценник до небес будет себе же дороже.

Что касается RTX 4080 и RTX 4070. Скорее всего, мы увидим хотя бы небольшое повышение цен, так как стоимость на кремниевые пластины возросла, как и возросла стоимость грузоперевозок. Кроме того, до сих пор возникают проблемы с поставками определённых комплектующих. Впрочем, резкого скачка цен ожидать не стоит. Инсайдеры сообщают, что стоимость видеокарт нового поколения может возрасти не более чем на 10 процентов.

Напомню, по каким ценам стартовали видеокарты RTX 30:

GeForce RTX 3060 – $ 329

GeForce RTX 3060 Ti – $ 399

GeForce RTX 3070 – $ 499

GeForce RTX 3070 Ti – $ 599

GeForce RTX 3080 – $ 699

GeForce RTX 3080 Ti – $ 1199

GeForce RTX 3090 – $ 1 499

GeForce RTX 3090 Ti – $ 1999.

Так когда ждать новые видеокарты от NVIDIA?

Как сообщают инсайдеры, видеокарты RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 появятся до конца 2022 года. Сначала NVIDIA выпустит RTX 4090. Спустя месяц — RTX 4080. Потом через такой же промежуток времени выйдет RTX 4070.

Самой последней на полках должна оказаться RTX 4060. Этот слух выглядит правдоподобно, так как обычно NVIDIA себе не изменяет. Она выпустила RTX 30 спустя два года после RTX 20. А 17 сентября 2022 года как раз исполнится два года с момента выхода RTX 3080, так что по идее всё сходится.

Примерный график выхода видеокарт RTX 40

Согласно данным инсайдеров

NVIDIA GeForce RTX 4090 — запуск в октябре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4080 — запуск в ноябре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4070 — запуск в декабре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4060 — запуск в январе 2023 года.

Видеокарты RTX 3090, 3080 и 3070 появились в немного ином порядке. Сначала вышла RTX 3080, за которой последовали RTX 3090 и RTX 3070. Потом был перерыв в несколько месяцев, после чего на рынке появилась RTX 3060. В этот раз самая мощная видеокарта (RTX 4090) должна выйти самой первой. Единственное возможное изменение в привычной концепции NVIDIA.

Впрочем, время в итоге может отличаться. Не так давно ходили утечки про планы запустить RTX 4090 уже в середине июля, однако ситуация на рынке вынудила NVIDIA отложить премьеру. Видимо, аж на три месяца.

Когда ждать анонса видеокарт RTX 40

А вот этот вопрос напрямую зависит от того, когда они выйдут. Учитывая актуальные сведения, карточки появятся не раньше октября, поэтому и презентацию стоит ожидать где-нибудь в середине сентября – начале октября.