В Epic Games Store дарят новую бесплатную игру, а через неделю их будет две
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Пора раздач игр больших издателей в Epic Games Store закончилась, поэтому россиянам больше нужно заниматься махинациями для того, чтобы забрать новые бесплатные продукты.
В течение семи дней в EGS раздают Supraland — это приключение, где предстоит изучать мир, решать головоломки, искать секреты и сражаться с монстрами. Разработчики при этом вдохновлялись Portal, The Legend of Zelda и Metroid. В Steam у игры очень положительный рейтинг — 96%.
Раздача продлится с 16 по 23 июня.
А через неделю, с 23 по 30 июня, в магазине Epic Games раздадут две игры: симулятор автомеханика Car Mechanic Simulator 2018 и цифровую версию настолки по мотивам «Игры престолов» A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition.
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