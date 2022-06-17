Игроки из России не смогут поучаствовать в новой бете Overwatch 2

Blizzard раскрыла детали ближайшего бета-тестирования Overwatch 2, которое начнётся 28 июня на ПК и консолях. Оказывается, тест пройдёт во всех странах мира, кроме России, Беларуси и Китая. Компания не рассказала, чем обусловлено подобное решение.

Релиз Overwatch 2 в раннем доступе на бесплатной основе состоится 4 октября на ПК и консолях. Неясно, будет ли доступна игра в России, как случилось с Diablo Immortal. Отечественным геймерам пришлось заводить новые аккаунты с другим регионом, чтобы поиграть в игру на ПК. Возможно, эти же манипуляции придётся совершить и ради сиквела командного шутера.

Ранее Blizzard рассказала о контенте и системе монетизации в Overwatch 2. Так, компания откажется от лутбоксов в пользу боевых пропусков и расширенной кастомизации. Разработчики также планируют добавлять множество контента, включая героев и карты, каждый сезон.