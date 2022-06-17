Игроки из России не смогут поучаствовать в новой бете Overwatch 2

Blizzard раскрыла детали ближайшего бета-тестирования Overwatch 2, которое начнётся 28 июня на ПК и консолях. Оказывается, тест пройдёт во всех странах мира, кроме России, Беларуси и Китая. Компания не рассказала, чем обусловлено подобное решение.
Релиз Overwatch 2 в раннем доступе на бесплатной основе состоится 4 октября на ПК и консолях. Неясно, будет ли доступна игра в России, как случилось с Diablo Immortal. Отечественным геймерам пришлось заводить новые аккаунты с другим регионом, чтобы поиграть в игру на ПК. Возможно, эти же манипуляции придётся совершить и ради сиквела командного шутера.
Ранее Blizzard рассказала о контенте и системе монетизации в Overwatch 2. Так, компания откажется от лутбоксов в пользу боевых пропусков и расширенной кастомизации. Разработчики также планируют добавлять множество контента, включая героев и карты, каждый сезон.
- 17 июня 2022
-
12:24
-
11:54
-
11:23
-
10:52
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:22
-
01:39
-
01:21
-
01:21
- 16 июня 2022
-
21:15
-
20:21
-
19:56
-
19:36
-
18:35
-
18:23
-
18:17
-
17:43
-
17:01
-
16:33
-
16:09
-
15:05
-
14:14
-
13:25
-
13:22
-
12:58
-
12:48
-
12:24
-
11:57
-
11:23
-
10:55
-
10:23
-
09:54