213 см — рост новой героини Overwatch 2

Blizzard раскрыла рост Королевы Джанкертауна — 213 сантиметров. Таким образом, она станет одним из самых высоких персонажей Overwatch. Выше неё только:
- 223 см — Рейнхард
- 220 см — Бастион
- 220 см — Турбосвин
- 218 см — Кулак смерти.
Ещё сюда можно причислить Уинстона, который выпрямившись как раз потянет на 220 см, и Орису — её рост разработчики не подтвердили, но по оценкам игроков он также составляет около 220 см. Примечательно ещё и то, что рост большинства героев Overwatch в среднем варьируется от 170 до 185 сантиметров. Ещё 195 сантиметров у Зари и Крысавчика.
Overwatch 2 уйдёт в ранний доступ 4 октября, однако с 28 июня начнётся закрытый этап тестирования. В него к 14 июля планируют пустить всех, кто оставит заявку. Эта бета пройдёт на всех платформах, кроме Nintendo Switch, но жителей России, Беларуси и Китая в неё не допустят.
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