213 см — рост новой героини Overwatch 2

Blizzard раскрыла рост Королевы Джанкертауна — 213 сантиметров. Таким образом, она станет одним из самых высоких персонажей Overwatch. Выше неё только:

223 см — Рейнхард 220 см — Бастион 220 см — Турбосвин 218 см — Кулак смерти.

Ещё сюда можно причислить Уинстона, который выпрямившись как раз потянет на 220 см, и Орису — её рост разработчики не подтвердили, но по оценкам игроков он также составляет около 220 см. Примечательно ещё и то, что рост большинства героев Overwatch в среднем варьируется от 170 до 185 сантиметров. Ещё 195 сантиметров у Зари и Крысавчика.

Новость по теме У Overwatch 2 будет много нового контента: раскрыто расписание выпуска

Overwatch 2 уйдёт в ранний доступ 4 октября, однако с 28 июня начнётся закрытый этап тестирования. В него к 14 июля планируют пустить всех, кто оставит заявку. Эта бета пройдёт на всех платформах, кроме Nintendo Switch, но жителей России, Беларуси и Китая в неё не допустят.