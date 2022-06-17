Blizzard начала продажу доступа к бете Overwatch 2
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Blizzard начала продажи специального комплекта «Пост наблюдения» для Overwatch 2, который даёт гарантированный доступ к скорому тестированию PvP-части героического шутера. Она начнётся 28 июня.
В состав набора, кроме доступа к бете и моментальной выдачи Overwatch: Legendary Edition, входят следующие вещи для Overwatch 2 — их выдадут 4 октября в момент начала раннего доступа:
- боевой пропуск к 1-му сезону;
- два легендарных облика: «Космические пираты» для Солдата-76 и Кэссиди;
- 2000 единиц валюты Overwatch;
- значок игрока и награда за предзаказ «Пост наблюдения».
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В России, правда, напрямую приобрести предварительный заказ не получится. В среднем цена составляет 2500 рублей. В Турции же цена порядка 1300 рублей.
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