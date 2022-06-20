Авторы Dune: Spice Wars добавили мультиплеер и сделали первую скидку в 20%

Студия Shiro Games выпустила крупное расширение к Dune: Spice Wars — стратегии по «Дюне». Оно добавило в игру ранее обещанный мультиплеер.

Теперь пользователи могут участвовать в сетевых матчах «2 на 2» или сражаться друг с другом в режиме «каждый сам за себя» с участием до четырёх игроков. Если полное лобби вдруг не набирается, свободные слоты занимают боты разной сложности: от лёгкого до безумного. Кстати, каждое сражение можно настроить по своим предпочтениям, включая размер карты, частоту появления песчаных червей и песчаных бурь.

Также авторы переработали древо развития с упором на синергию между фракциями, а ещё добавили новые политические решения, события, регионы и множество других улучшений. В честь обновления разработчики сделали первую скидку на игру в 20% — проект можно приобрести в Steam за 840 рублей до 23 июня.